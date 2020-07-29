Сдать кабель
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Цена приема кабелей, цветного металла, трансформаторов
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|Наименование лома
|Цены
|Сдать кабель медный
силовой от 16 мм по выходу меди
|от 785 руб. 1 кг.
|Сдать кабель медный слаботочный
|от 785 руб. 1 кг.
Сдать кабель медный
интернет кабель — UTP, FTP
|от 785 руб. 1 кг.
|Сдать кабель свинцово-медного
|от 500 руб. 1 кг.
силовой по выходу алюминия
|от 245 руб. 1 кг.
Сдать кабеля алюминиево-свинцового
в масле за грязный вес
|от 195 руб. 1 кг.
блеск
|от 785 руб. 1 кг.
Сдать Медь
кусок
|от 785 руб. 1 кг.
Сдать Медь
микс
|от 705 руб. 1 кг.
электротех
|от 245 руб. 1 кг.
Сдать Алюминий
профиль
|от 205 руб. 1 кг.
Сдать Алюминий
хлам
|от 145 руб. 1 кг.
|Скупка Латуни
|от 395 руб. 1 кг.
|Скупка Бронзы
|от 415 руб. 1 кг.
аккумуляторы
|от 69 руб. 1 кг.
чистый
|от 120 руб. 1 кг.
Сдать Свинец
грязный
|от 90 руб. 1 кг.
по весу электромотора с корпусом
|от 34 руб. 1 кг.
Сдать Металлолом (черный)
принимаем от 3-х тонн
|от 29.9 руб. 1 кг.
|Сдать Нержавейку
|от 125 руб. 1 кг.
|Сдать Газовые баллоны
|от 1550 руб. 1 кг.
|Сдать трансформатор
по весу генератора с корпусом
|от 29.9 руб. 1 кг.
Силовые кабеля с медной и алюминиевой жилами с пластмассовой изоляцией общего применения
АВВГ – алюмин.-ПВХ-ПВХ-голый АВБбШв – алюминн.-ПВХ-без оболочки-бронирован. ВВГ – медный-ПВХ-ПВХ-голый ВБбШв – медный- ПВХ-без оболочки-бронирован.
Контрольные кабеля с медными жилами с ПВХ
Провода для электротехнических установок
Сигнально-бронированные и телефонные
Кабели связи
Кабели связи низкочастотные
Не является публичной офертой
Цены актуальны на ТУТ ШОРТКОД
О компании "ПрофМосЛом"
ООО «ПрофМосЛом» занимается скупкой и переработкой кабелей, электродвигателей, АКБ и генераторов 15 лет! Полностью о компании вы можете посмотреть по ссылке.
Телефон: +7 967 136 50 80
Почта: info@profmoslom.ru
Адрес: г. Москва, Ленинградское шоссе, 71А, стр. 17.
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Правильная утилизация кабеля, трансформаторов, цветмета
Если вы ищете, где можно быстро и выгодно сдать кабель в Москве, наша организация — к вашим услугам. Мы принимаем разные виды цветного металла, трансформаторы, кабель в больших объемах. Предлагаем достойную оплату. Для постоянных клиентов предоставляем индивидуальные условия сотрудничества.
Можем принять вторсырье как у частных лиц, так и у СНТ и предприятий. С нами очень удобно работать. Можно привезти сырье прямо в наш пункт приема цветмета, или же мы сами приедем за ним по предварительной договоренности. Можем принять агрегаты, которые имеют в своей комплектации детали, содержащие цветной металл, в разобранном виде или целыми.
Преимущества работы с нашей компанией
- Мы работаем официально. В то же самое время вы не столкнетесь с бюрократической волокитой и не услышите лишних вопросов. Если вам нужно продать трансформатор, кабель и так далее, это можно организовать очень быстро.
- Взвешиваем металл в присутствии клиента. Не пытаемся обмануть, работаем на имидж с перспективой дальнейшего сотрудничества.
- Производим оплату сразу — по факту. Дальнейшая утилизация и переработка кабеля — это уже наши заботы. За принятый металл мы рассчитываемся моментально.
- Принимаем разные виды металла, а также — изделия, которые его содержат. Если сгорела обмотка трансформатора, есть много испорченного кабеля и так далее — привозите все это к нам: избавьтесь от лишнего хлама и заработайте.
- Предлагаем квалифицированную информационную поддержку. Звоните по любым вопросам, с радостью ответим!
По современному законодательству утилизация и переработка силового трансформатора должна происходить в строгом соответствии с установленными правилами. Его нельзя просто так выбросить на свалку. Чтобы сдать его городским службам, нужно вызвать спецтранспорт и заплатить за это. Но можно поступить иначе: сдать все это нам и пополнить свой бюджет. Принимаем большие объемы цветных металлов. Обращайтесь, останетесь довольны!