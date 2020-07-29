Сдать кабель

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Покупаю от 1 кг! Вывожу сам бесплатно от 500 кг!

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Медный кабель куплю от 785 руб. 1 кг.
Алюминиевый кабель куплю от 245 руб. 1 кг.
Свинцовый кабель куплю от 120 руб. 1 кг.
5/5

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Эти кабеля пошли в переработку!

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Вопросы, которые часто задают

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Мы дорого покупаем все кабеля, медь, алюминий, свинец,

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Дорого покупаем

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Деньги сразу

После оценки товара (наличный и безналичный расчёт. Полный комплект документов.)

Вывоз

Организуем бесплатный вывоз кабеля бу или остатков, цветного и редкоземельного лома и прочее.

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    Цена приема кабелей, цветного металла, трансформаторов

    Обязательно уточните точную стоимость по телефону +7 967 136 50 80

    Наименование ломаЦены
    Сдать кабель медный
    силовой от 16 мм по выходу меди
    		от 785 руб. 1 кг.
    Сдать кабель медный слаботочный
    		от 785 руб. 1 кг.

    Сдать кабель медный

    интернет кабель — UTP, FTP

    		от 785 руб. 1 кг.
    Сдать кабель свинцово-медногоот 500 руб. 1 кг.

    Сдать кабель алюминиевый

    силовой по выходу алюминия

    		от 245 руб. 1 кг.

    Сдать кабеля алюминиево-свинцового

    в масле за грязный вес

    		от 195 руб. 1 кг.

    Сдать Медь

    блеск

    		от 785 руб. 1 кг.

    Сдать Медь

    кусок

    		от 785 руб. 1 кг.

    Сдать Медь

    микс

    		от 705 руб. 1 кг.

    Сдать Алюминий

    электротех

    		от 245 руб. 1 кг.

    Сдать Алюминий

    профиль

    		от 205 руб. 1 кг.

    Сдать Алюминий

    хлам

    		от 145 руб. 1 кг.
    Скупка Латуниот 395 руб. 1 кг.
    Скупка Бронзыот 415 руб. 1 кг.

    Скупка АКБ

    аккумуляторы

    		от 69 руб. 1 кг.

    Сдать Свинец

    чистый

    		от 120 руб. 1 кг.

    Сдать Свинец

    грязный

    		от 90 руб. 1 кг.

    Скупка эл двигателя

    по весу электромотора с корпусом

    		от 34 руб. 1 кг.

    Сдать Металлолом (черный)

    принимаем от 3-х тонн

    		от 29.9 руб. 1 кг.
    Сдать Нержавейкуот 125 руб. 1 кг.
    Сдать Газовые баллоныот 1550 руб. 1 кг.
    Сдать трансформатор 

    Сдать Генераторы

    по весу генератора с корпусом

    		от 29.9 руб. 1 кг.

    Силовые кабеля с медной и алюминиевой жилами с пластмассовой изоляцией общего применения

    АВВГ – алюмин.-ПВХ-ПВХ-голый АВБбШв – алюминн.-ПВХ-без оболочки-бронирован. ВВГ – медный-ПВХ-ПВХ-голый ВБбШв – медный- ПВХ-без оболочки-бронирован.

    • от 245 руб. 1 кг.

    Контрольные кабеля с медными жилами с ПВХ

    • КВВГ – контрольный-медный-ПВХ-ПВХ
    • КВБбШв — контрольный-медный-ПВХ-без оболочки-бронированный
    • от 785 руб. 1 кг.

    Провода для электротехнических установок

    • ПВС – провод гибкий с ПВХ соединительный до 380/660 В.
    • ШВВП – шнур гибкий-ПВХ-ПВХ плоский до 220/220 В.
    • ПВ-1 – с медной жилой с ПВХ.
    • ПВ-3 — с медной жилой с ПВХ. С повышенной гибкостью.
    • АПВ – с алюминиевой жилой с ПВХ
    • АППВ — с алюминиевой жилой с ПВХ плоский двух и трёхжильный.
    • ППВ – медный-ПВХ-плоский двух и трёхжильный.
    • от 785 руб. 1 кг. (медные)
    • от 245 руб. 1 кг. (алюминиевые)

    Сигнально-бронированные и телефонные

    • СБПУ – кабель для сигнализации и блокировки с ПЭ утолщённая
    • СБВГ – кабель для сигнализации и блокировки с ПВХ пластикатом
    • ТГ – телефонная с жилами 0,5 и 0,64 мм, с воздушно-бумажной и пористо-бумажной изоляцией.
    • от 785 руб. 1 кг. (медные)
    • от 245 руб. 1 кг. (алюминиевые)

    Кабели связи

    • МКСГ – магистральный с кордельно-полистирольной изоляцией симметричный голый.
    • МКСБ — магистральный с кордельно-полистирольной изоляцией бронированный свинцовой оболочкой.
    • МКСАБп — магистральный с кордельно-полистирольной изоляцией в аллюминиевой оболочке с защитным покровом Бп.
    • МКСАШп – магистральный с ПЭ изоляцией в аллюминиевой оболочке без брони и подушки с защитным покровом.
    • МКСАБпШп – магистральный с ПЭ изоляцией в аллюминиевой оболочкек с защитным покровом БпШп. МКСБпШп – магистральный с кардельно-полистироловой изоляцией в свинцовой оболочке с защттным покровом БпШп.
    • МКСКл – с подушкой из вязкого подклеющего состава, ПЭ шланга, со стальной гофрированной бронёй и наружным покровом Кл.
    • ПРППМ – с медными жилами с ПЭ изоляцией параллельный в ПЭ оболочке.
    • ЗКПм – одночетвёрочный с ПЭ оболочкой с покровом Пм.
    • ЗКПБм — одночетвёрочный с ПЭ оболочкой с покровом Бм.
    • ЗКВ — одночетвёрочный с ПВХ оболочкой без защитного покрова.
    • КСППб – с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке для сельской связи с покровом Б.
    • КСПП — с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке для сельской связи без покрова.
    • МКПАБл – магистральный с кардельно-трубчатой изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Бл.
    • МКПАБп – магистральный с кардельно-трубчатой изоляцией в алюминиевой оболочке с покровом Бп.
    • МКПАШп – магистральный с кардельно-трубчатой изоляцией в алюминиевой оболочке с покровом Шп. МКБАБл – с кардельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Бл.
    • МКБАБп — с кардельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Бп.
    • МКБАШп — с кардельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Шп.
    • МКПГ – с кардельно-трубчатой ПЭ изоляцией в свинцовой оболочке (без защитного покрова)
    • ТДСГ – симметричные комбинированный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке без защитного экрана.
    • ТДСБ — симметричные комбинированный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом Б.
    • от 785 руб. 1 кг. (медные)
    • от 245 руб. 1 кг. (алюминиевые)

    Кабели связи низкочастотные

    • ТЗГ – с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке без защитного эрана.
    • ТЗБл — с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с покровом Бл.
    • ТЗЭГ – с кардельно-бумажной изоляцией экранированный в синцовой оболочке без защитного покрова.
    • от 500 руб. 1 кг. (медные)
    • от 195 руб. 1 кг. (алюминиевые)

    Не является публичной офертой
    Цены актуальны на ТУТ ШОРТКОД

    сдать кабель
    сдать электродвигатель

    О компании "ПрофМосЛом"

    ООО «ПрофМосЛом» занимается скупкой и переработкой кабелей, электродвигателей, АКБ и генераторов 15 лет! Полностью о компании вы можете посмотреть по ссылке.

    Контакты пункта ПрофМосЛом

    Телефон: +7 967 136 50 80

    Почта: info@profmoslom.ru

    Адрес: г. Москва, Ленинградское шоссе, 71А, стр. 17.

    Схема проезда до пункта:

    Правильная утилизация кабеля, трансформаторов, цветмета

    Если вы ищете, где можно быстро и выгодно сдать кабель в Москве, наша организация — к вашим услугам. Мы принимаем разные виды цветного металла, трансформаторы, кабель в больших объемах. Предлагаем достойную оплату. Для постоянных клиентов предоставляем индивидуальные условия сотрудничества.

    Можем принять вторсырье как у частных лиц, так и у СНТ и предприятий. С нами очень удобно работать. Можно привезти сырье прямо в наш пункт приема цветмета, или же мы сами приедем за ним по предварительной договоренности. Можем принять агрегаты, которые имеют в своей комплектации детали, содержащие цветной металл, в разобранном виде или целыми.

    Преимущества работы с нашей компанией

    1. Мы работаем официально. В то же самое время вы не столкнетесь с бюрократической волокитой и не услышите лишних вопросов. Если вам нужно продать трансформатор, кабель и так далее, это можно организовать очень быстро.
    2. Взвешиваем металл в присутствии клиента. Не пытаемся обмануть, работаем на имидж с перспективой дальнейшего сотрудничества.
    3. Производим оплату сразу — по факту. Дальнейшая утилизация и переработка кабеля — это уже наши заботы. За принятый металл мы рассчитываемся моментально.
    4. Принимаем разные виды металла, а также — изделия, которые его содержат. Если сгорела обмотка трансформатора, есть много испорченного кабеля и так далее — привозите все это к нам: избавьтесь от лишнего хлама и заработайте.
    5. Предлагаем квалифицированную информационную поддержку. Звоните по любым вопросам, с радостью ответим!

    По современному законодательству утилизация и переработка силового трансформатора должна происходить в строгом соответствии с установленными правилами. Его нельзя просто так выбросить на свалку. Чтобы сдать его городским службам, нужно вызвать спецтранспорт и заплатить за это. Но можно поступить иначе: сдать все это нам и пополнить свой бюджет. Принимаем большие объемы цветных металлов. Обращайтесь, останетесь довольны!

    Работаю по Московской области

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