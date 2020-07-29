силовой от 16 мм по выходу меди

в масле за грязный вес

по весу электромотора с корпусом

по весу генератора с корпусом

Силовые кабеля с медной и алюминиевой жилами с пластмассовой изоляцией общего применения

Контрольные кабеля с медными жилами с ПВХ

ППВ – медный-ПВХ-плоский двух и трёхжильный.

АППВ — с алюминиевой жилой с ПВХ плоский двух и трёхжильный.

АПВ – с алюминиевой жилой с ПВХ

ПВ-3 — с медной жилой с ПВХ. С повышенной гибкостью.

ПВ-1 – с медной жилой с ПВХ.

ШВВП – шнур гибкий-ПВХ-ПВХ плоский до 220/220 В.

ПВС – провод гибкий с ПВХ соединительный до 380/660 В.

ТГ – телефонная с жилами 0,5 и 0,64 мм, с воздушно-бумажной и пористо-бумажной изоляцией.

СБВГ – кабель для сигнализации и блокировки с ПВХ пластикатом

СБПУ – кабель для сигнализации и блокировки с ПЭ утолщённая

Кабели связи МКСГ – магистральный с кордельно-полистирольной изоляцией симметричный голый.

МКСБ — магистральный с кордельно-полистирольной изоляцией бронированный свинцовой оболочкой.

МКСАБп — магистральный с кордельно-полистирольной изоляцией в аллюминиевой оболочке с защитным покровом Бп.

МКСАШп – магистральный с ПЭ изоляцией в аллюминиевой оболочке без брони и подушки с защитным покровом.

МКСАБпШп – магистральный с ПЭ изоляцией в аллюминиевой оболочкек с защитным покровом БпШп. МКСБпШп – магистральный с кардельно-полистироловой изоляцией в свинцовой оболочке с защттным покровом БпШп.

МКСКл – с подушкой из вязкого подклеющего состава, ПЭ шланга, со стальной гофрированной бронёй и наружным покровом Кл.

ПРППМ – с медными жилами с ПЭ изоляцией параллельный в ПЭ оболочке.

ЗКПм – одночетвёрочный с ПЭ оболочкой с покровом Пм.

ЗКПБм — одночетвёрочный с ПЭ оболочкой с покровом Бм.

ЗКВ — одночетвёрочный с ПВХ оболочкой без защитного покрова.

КСППб – с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке для сельской связи с покровом Б.

КСПП — с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке для сельской связи без покрова.

МКПАБл – магистральный с кардельно-трубчатой изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Бл.

МКПАБп – магистральный с кардельно-трубчатой изоляцией в алюминиевой оболочке с покровом Бп.

МКПАШп – магистральный с кардельно-трубчатой изоляцией в алюминиевой оболочке с покровом Шп. МКБАБл – с кардельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Бл.

МКБАБп — с кардельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Бп.

МКБАШп — с кардельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным покровом Шп.

МКПГ – с кардельно-трубчатой ПЭ изоляцией в свинцовой оболочке (без защитного покрова)

ТДСГ – симметричные комбинированный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке без защитного экрана.

ТДСБ — симметричные комбинированный с кардельно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом Б.